Dovizioso: "No he tenido las sensaciones perfectas pero estoy contento"

El piloto de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) ha asegurado, al término del Gran Premio de San Marino en el que ha finalizado en tercera posición, que está "contento" por subirse al podio a pesar de no haber tenido las sensaciones "perfectas", en una pista con unas condiciones "realmente delicadas".

"Estoy contento con esta tercera posición porque hoy no he tenido las sensaciones perfectas. He mantenido el ritmo de Márquez (Repsol Honda) y Petrucci (Pramac Racing) durante 20 vueltas, pero las condiciones de la pista eran realmente delicadas. Aún así, Misano nos ha confirmado que podemos ser competitivos en cualquier circuito y que lucharemos hasta el final", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.