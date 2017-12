Estrella Galicia cree que comparte valores como "el esfuerzo y la ambición" con el mundo del motor

Estrella Galicia recalcó que comparten valores claves como "el esfuerzo, la ambición o la superación" para afianzar año tras año su vinculación con el mundo del motor, principalmente en la base y en el Mundial de Motociclismo donde cuentan con una estructura para las tres categorías.

"Lo fue más cuando todos ellos llegaban a una masa social más amplia porque no todos ahora pueden disfrutar del motociclismo. Y las expectativas son buenas, es una plataforma de comunicación internacional que nos ayuda en países estratégicos", sentenció.

Por su parte, Marc Márquez dejó claro que su unión con la marca se debe a que es una "familia que vive con el mismo carácter y pasión" que lo hace él mismo. "Ha hecho un grandísimo trabajo. MotoGP es MotoGP pero no hay que olvidar la base y si no es por esas Copas de Promoción no estaría donde estoy y ahí están haciendo un grandísimo trabajo", comentó.