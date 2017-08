Rabat: "Prefería trabajar en mi ritmo para la carrera"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado insatisfecho con el tiempo conseguido durante la sesión clasificatoria del Gran Premio de Austria y confundido a la hora de la elección de los "neumáticos", aunque su preferencia en los "cronometrados" era "trabajar el ritmo" de cara a la carrera de este domingo.

"La sesión cronometrada ha sido difícil. En el FP4 he hecho un gran trabajo al final de la sesión con el neumático blando y esto me ha creado una confusión, porque en el FP3 prefería el compuesto medio detrás. El blando tarda más en coger temperatura así que para la Q1 me he quedado fuera durante diez vueltas y he hecho mi mejor vuelta en 1'24.9. Sé que esto no es normal en unos cronometrados, pero para mí era mejor poder trabajar en mi ritmo para la carrera" explicó en declaraciones a su equipo.