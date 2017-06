Rabat: "El plan es salir a tope y no pensar demasiado"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha conseguido el décimo lugar en la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia y ha asegurado que el plan para la carrera es "salir a tope desde la cuarta línea y no pensar demasiado".

"Estoy muy contento, hemos ido fuerte en las dos sesiones de entrenamientos libres y después también en los cronometrados. Hoy he aprendido mucho y ahora solo quiero concentrarme en seguir igual en la carrera para conseguir un buen resultado. Hemos hecho muchos cambios en la moto desde el viernes y ahora me siento mucho más cómodo. El plan para la carrera es salir a tope desde la cuarta línea y no pensar demasiado", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.