¡Modo ZEN! Así se automotiva Jorge Lorenzo en su primer año de aventura en Ducati

Sabía que la aventura de Ducati no iba a ser fácil. Y desde el principio lo está comprobando. Los dos primeros test de 2017, en Sepang y Australia, han dejado a un Jorge Lorenzo aún muy lejos de los tiempos de cabeza.

Pero Lorenzo no se desanima. Es consciente que solo con trabajo y entrega conseguirá una moto ganadora tras una década con Yamaha. El 99 ha activado el 'modo ZEN' como reflejan sus redes sociales: " Sin motivación no hay sacrificio, sin sacrificio no hay disciplina y sin disciplina no hay éxito".

Senza motivazione non c'è sacrificio, senza sacrificio non c'è disciplina e senza disciplina non c'è successo. #JL99

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 19 de febrero de 2017



En el último día en Australia ya consiguió uno de sus primeros objetivos: rodar en Phillip Island por debajo del 1,30 por vuelta con la Ducati. Concretamente paró su mejor crono en 1,29.342.

En los próximos, y ya últimos, test de Catar volveremos a ver a Jorge Lorenzo con su filosofía más tranquilizadora: trabajo + objetivo + resultado.