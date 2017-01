Lorenzo encuentra en Sepang las dos cosas pendientes para ir "rápido" con la Ducati

"En este circuito he notado mucha diferencia respecto a la moto que he llevado durante 9 años seguidos. Creo que para ir mucho más rápido hay que hacer dos cosas. La primera es adaptar la moto poco a poco a lo que a mí me gusta; y la segunda y más importante, saber cómo hacerlo, entender cómo ir rápido" ha declarado Lorenzo.

El 99 de Ducati asegura que "para llegar a eso me falta mucho, más de lo que esperaba, sinceramente, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Es cuestión de horas y de vueltas de que poco a poco encuentre la manera de ir rápido. Lo importante y positivo del día es que las otras Ducati han hecho muy buenos tiempos y esto significa que la moto tiene potencial".