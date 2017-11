¡Momentazos informativos! 6 consejos para que el directo no te juegue una mala pasada

Son la cara visible de nuestros informativos pero no son máquinas. A nuestros presentadores también les entran ataques de risa, les aparece una mosca en el momento más inoportuno o se hacen un lío con tanto cambio de cámara. Para que puedan salir del paso de la mejor manera les damos una serie de consejos en tono de humor y con mucho cariño. De todas formas, gracias por tan grandes momentazos.

Ataques de risa nos dan a todos, si eres presentador de informativos tampoco te librarás de ellos después de una noticia jocosa o si tu compañero de al lado te contagia la sonrisa. Bien es conocido por los seres humanos que si te entra uno de estos indeseados ataques de risa en situaciones incómodas como en pleno informativo, lo que tienes que hacer es reírte más. No lo reprimas… ¡Hasta que no te quedes a gusto, no te abandonará! La audiencia empatizará y entenderá perfectamente que es algo muy humano…