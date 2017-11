Los 6 deseos con FANTASÍA como regalo de cumpleaños para Belén Esteban 🎊

Ella ya ha dejado claro que, por el momento, no hay boda con su novio, Miguel. Aunque tenemos una fantasía especial con esta pareja que tanto amor se demuestra y es que para Belén, su pareja es uno de sus principales apoyos en su día a día . ¿Os imagináis una boda oficiada por el propio Jorge Javier Vázquez ? Vale, sabemos que no es algo que pueda ocurrir pero, por dejar volar un poco la imaginación y tomarnos con humor todo el tema de la fecha de su boda, no está mal la idea.