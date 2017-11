Las 10 fotos en Instagram de Rafa Mora que harán que te olvides del "chulo-guaperas"

Ya en 2016, el también ex participante de ‘ Supervivientes ’, Rafa Mora sorprendía a todos con un cambio de look en el que se olvidaba del rapado ‘bakala’ para darle la bienvenida a un pelo más largo. También ocurría lo más importante y es que un nuevo amor llegaba a su vida, Macarena Millán entraba en su corazón para no abandonarlo. A pesar del bache que el valenciano pasó con ella tras una supuesta infidelidad de Macarena, Rafa decidió darle una segunda oportunidad y a partir de entonces nos ha llenado su Instagram con imágenes que seguramente al Rafa Mora del pasado sorprenderían… o no.