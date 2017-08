Alba Carrillo ya no esconde su amor por su #NoNovio en las redes sociales, con quien ha pasado unas idílicas vacaciones en un paradisíaco lugar. A través de una fotografía, donde podemos ver a la modelo sumergida en aguas tailandesas, ha querido dedicarle unas románticas palabras al ingeniero: "gracias por NO dejarme sola , por NO soltarme de la mano , por NO perder la paciencia con nuestras excursiones de buceo".