Los 8 motivos por los que Kiko Hernández es el REY 👑 del ‘Black Friday’

La jornada de ofertas más famosas del año se celebra este viernes 24 de noviembre y no se nos ocurre otro personaje de Telecinco mejor para que haga uso de ella. Que Kiko Hernández se autodenomine ‘tacaño’ es algo conocido por todos, pero aquí os damos los motivos de peso por los que el colaborador de ' Sálvame ' podría ser el auténtico REY del ‘Black Friday’.

¡Cuántas broncas ha tenido con el público cuando no traían nada para merendar! Y no era porque le pareciera que los asistentes a plató tenían que aportar comida para justificar su presencia… o sí. Lo que nosotros pensamos es que lo que realmente quiere Kiko es ahorrarse la merienda de casa y poder probar bocado de un tentempié maravilloso durante las cuatro horas de directo. Sea como fuera esas discusiones entre Kiko y público eran y serán geniales.

¿Os acordáis de la anécdota en la que Lydia Lozano invitó a Kiko a un restaurante de postín y él le devolvió el regalo con una mariscada de 30€? Sólo Hernández es capaz de hacer algo así, pero nosotros apoyamos su idea de ahorro de dinero. No siempre tienes que gastarte un pastón en invitar a alguien a comer en un buen sitio para llenar en condiciones tu estómago.

Además, gracias a la famosa mariscada Lydia descubrió que era alérgica a los percebes y eso… Eso no está pagado. Así que está más que devuelta la invitación que Lozano le hizo a Kiko y encima, se ahorró unos eurillos que nunca vienen mal.

4. Porque si no le da tiempo a hacer la compra se lleva la merienda de plató para casa

Que si no llega bien a fin de mes o le encantan los chorizos que el público trae desde los pueblos de España, pues Kiko tiene la solución: se los mete en su mochila y ya tiene cena para cuando termine el programa. ¡Qué curiosidad! ¿Cuánta comida cabrá en esa mochila? Nosotros apoyamos su decisión porque la comida no se tira y hay que aprovechar hasta el último trocito.

Tanto postureo, tanto dinero tirado en vacaciones de lujo… A Kiko Hernández lo que le gusta es disfrutar de la experiencia pero con 'pack ahorro', porque para pasártelo bien no hace falta gastarte un pastizal. ¿Os acordáis cuando en pleno plató se fue de vacaciones y a Belén se le escapó que se iba a un crucero por 170 euros? Eso sí que es saber mirar por la economía de uno. Nos imaginamos a Kiko mirando los 'packs vacacionales' durante todo el año para ahorrarse unos centimillos. ¡No se le escapa ni una oferta! De eso estamos seguros.

6. Porque el ‘PoliDeluxe’ demostró que alargaba la jornada laboral para no cenar en casa

Las tarifas planas para él no existen. Si deja el móvil a algún compañero para realizar una llamada, Kiko contabiliza los minutos exactos que ha consumido para, no sabemos si después, pasarle la factura. No creemos que eso pase. Eso sí, nos da momentos muy divertidos como cuando dejó a Paz Padilla su móvil y justamente después le dijo los minutos que había consumido al llamar desde su teléfono. ¡Grande, Kiko!