Nagore sorprende a Sandra Barneda con una declaración de amor para finalizar 2017

“Quiero vivir todo contigo y no es que sea valiente, es que confío. Soy consciente de que no será fácil pero será eterno y será nuestro.Me gusta tu ritmo, tu entender tu crecer. Me gustas tanto...Aprendo de mí, de ti y de nosotras con ganas de todo. Porque juntas hacemos el mejor equipo, el que no se deja vencer, el más unido. Haces que el día empiece y termine, tú eres mi tiempo. Me faltan vidas y las recorrería todas contigo. De la mano siempre, cógeme fuerte que no te suelto. Venga como venga, por otro año juntas mi amada compañera. Vamos a por el 2018”.