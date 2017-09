¿A qué mujer ha felicitado por su cumpleaños una emocionada Tamara Gorro ?

La colaboradora de televisión y tvinfluencer ha publicado una imagen con su abuela con la que tiene una fuerte unión y a la que adora. Es su principal apoyo en la vida y ahora más que Tamara está embarazada de 22 semanas y espera a un niño al que llamará Antonio. Por eso 'la Gorro' no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar a su abuela por su cumpleaños con una preciosa foto en Instagram en la que pone: “Tú no eres solo mi yaya, eres un ejemplo a seguir. No me faltes nunca por favor. Feliz cumpleaños bonita”.