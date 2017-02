Christian se funde en un abrazo con una mujer invidente del público

"Me ha demostrado que no hace falta ver para sentir todo lo bonito que sucede en este programa”, ha dicho Christian Gálvez de "una visita muy especial" que había entre el público. Una chica invidente ha venido a sentir el programa, y Christian le ha agradecido haberle enseñado que las cosas no solo se ven, sino que también se viven de otras formas. El presentador, muy fan de los selfies no ha dejado pasar la oportunidad de hacerse una fotografía con ella y con sus acompañantes.