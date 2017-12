¡Antonio completa un rosco de 1.164.000€!

Con 51 segundos para gastar y 20 aciertos, Antonio ha arrancado la segunda vuelta de su rosco de 1.164.000€ pensativo y convencido de que tras la G se escondía la palabra “género” . Sin embargo, en la J hemos escuchado de nuevo ‘Pasapalabra’ y algo nos hacía pensar que esa iba a ser la palabra que Antonio no iba a acertar. Sin embargo, tras verle contestar sin ápice de duda P, Q y Z, los nervios se han apoderado del plató y Christian ha comenzado a pensar en rapadas de pelo y en los sueños que Antonio cumpliría con el dinero del premio: “Quiero que mi hija tenga cancha para poder hacer lo que quiera… Si quiere bailar, hacer gimnasia… que haga lo que quiera hacer y que no tenga miedo de no tener salida” .

“Jaruzelski” ha sido la palabra que ha conseguido que Christian Gálvez volviera a pronunciar la mágica palabra “¡Correctoooo!” y que el plató de ‘Pasapalabra’ se convirtiera en una gran fiesta. Antonio ha vuelto a hacer historia de la televisión. Feliz, pero todavía sintiéndose un poco raro, Antonio ha dejado encantado que Dafne Fernández le rapara la cabeza y nos ha vuelto a demostrar que hay cosas más importantes que el dinero . La emoción que el concursante nos ha demostrado al hablar de su pequeña era muchísimo mayor que la que ha demostrado al convertirse en millonario: “Cuando ves a tu peque jugar… hay cosas que merecen la pena y que no tienen que ver con el dinero… Y si no fuera por oportunidades como esta, yo que sé… ¡Viva ‘Pasapalabra’! es una bendición este programa. Si no existiera este programa habría que inventarlo” .

Christian no ha podido vacilar a Antonio porque su nuevo look le quedaba fenomenal, ha querido que nos hablara de lo que le estaba pasando por la cabeza y han terminado hablando de trabajo ya que el campeón ha estado varios años en paro: “ Mi vida laboral ha sido en pocas palabras, lamentable y siento que este programa me resarce de eso . Me compensa por muchos años muy hieráticos, de trabajos muy insatisfactorios y no por el dinero, que también. Muchas veces en el mundo laboral tienes que hacer cosas con las que digamos, no estás de acuerdo y esto te da la posibilidad de hacer eso que resuena en tu conciencia sin tener que hacerle caso a un jefe. Te permite hacer lo que tú en conciencia piensas que está bien, no lo que tu jefe te ordena y manda ”.