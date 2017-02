Carolina Ferre imita a Sabina y se inventa la letra de la canción con mucho arte

Las primeras notas de '19 días y 500 noches' de Joaquín Sabina han comenzado a sonar en 'Pasapalabra'. Carmen Alcaide la ha identificado a la primera, pero de lo nerviosa que se ha puesto no ha conseguido articular palabras y le ha "cedido" el turno a Carolina Ferre. El problema de la periodista ha sido que a pesar de que sabía que era una canción del maestro Sabina, no se sabía la letras y repitiendo que la canción hablaba de peces 'on the rock' y whisky, ha intentado sacar el título de la canción mientras imitaba a la voz de Joaquín.