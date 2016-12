Belén Esteban, de Toño Sanchís: "Me ha parecido penoso"

Que Miguel va a ser “una víctima más” de Belén, que se está hundiendo “por su mala cabeza”… y otros muchos titulares. Toño Sanchís vuelve a sentarse en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ y Belén Esteban solo responde con una apreciación: “Me ha parecido penoso”.

Pero Belén ha dicho más. Tras ver las imágenes de su exrepresentante, en silencio ante la cámara y apresurado, ha exclamado: “¡Parece Obama!” La colaboradora de ‘Sálvame’ ha repetido que ya ha mostrado todo lo que tenía que enseñar y que ahora le toca a él: “Dice que soy lo peor, mentirosa, habla de Miguel, de mi familia, de mis hermanos, de mis suegros… ¿Han sacado algo en claro del tema que nos importa?”

También ha hablado del dinero: “Tú tributas un dinero que yo no tengo porque lo tenías amachambrado para ti”. Es más, cree que su empresa dio pérdidas no porque le devolviera el dinero: “Da pérdidas porque pagas a Hacienda y pagas de tu hipoteca, no toda, algo”.

Además, se dice que entre ellos pudo haber algo más allá de la amistad, pero ella lo niega y asegura que a Toño lo quiso como un hermano. Es más, le pide que deje de hablar de su actual pareja: “Mi novio no vive de mí, mi novio no quiere ser representante, tiene su trabajo, vale ya, vale ya”.

“El único problema que tengo en mi vida es este juicio, soy feliz, tengo pareja y estoy encantada”, ha concluido Belén.