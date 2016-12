¡Laura Fa, Rafa Mora y Mónica Hoyos son los nuevos colaboradores de ‘Sálvame’!

De gala y de largo, los finalistas de la ‘Sálvame Snow Week’ se han puesto sus mejores galas para la tarde decisiva, el día en el que se iba a decidir quién ocupaba una silla vacía en ‘Sálvame’. Sin embargo, antes de conocer su identidad, les quedaba una intensa tarde por delante en la que arreglar cuentas pendientes.

¿Por qué aspirantes a colaboradores apuestan los veteranos de ‘Sálvame’?

Gustavo, Lydia, los Kikos, Mila, Gema, Chelo… A punto de tener un nuevo compañero, han mostrado sus preferencias. Por eso, los veteranos colaboradores de ‘Sálvame’ han hecho sus alegatos por los finalistas’: Mila se queda con la valentía de Rafa, Kiko Matamoros también porque cree que en plató hace falta testosterona, Gustavo se decanta por el carácter de Mónica, al igual que Chelo, Gema se queda con la profesionalidad de Laura Fa y Lydia Lozano coincidía con su compañera.

Carlos Lozano y su novia Miriam están “muy bien” aunque ella “lo ha pasado mal”

Miriam Saavedra acabó abandonando el plató durante una pelea en directo y a distancia ya que ella estaba en ‘Sálvame’ mientras su novio, Carlos Lozano, y su ex, Mónica Hoyos, estaban en Panticosa. ¿El motivo? Los dimes y diretes sobre si Mónica sigue sintiendo algo por el padre de su hija. Carlos ha asegurado que está “muy bien” con Miriam, aunque también confiesa que no es del medio, está aprendiendo y lo ha pasado muy mal con la polémica.

Carlos, a Mónica: “Creo que no sientes nada, pero no entiendo por qué hablas tanto de mí”

El presentador cree que Mónica no siente ya nada por él, aunque no entiende por qué le menciona tanto y Mónica replica que ha estado en un reality, eso sí, deja muy claro que de sentimientos nada de nada. Por su parte, el presentador cree que el mundo está empeñado en que él está celoso de su ex, pero lo niega una y otra vez y explica que siempre le tendrá cariño porque es la madre de su hija.

Rafa Mora, de su beso con Mónica: “Fue para hacer rabiar a Carlos Lozano”

“Yo me arrepiento mucho porque fue un juego, solo fue para hacer rabiar a este señor”, ha explicado Rafa de su beso con Mónica Hoyos. Ha estado “muy mal”, Macarena le importa mucho porque ha hecho que se vuelva a enamorar y reconoce que el juego se le fue de las manos: “No me paré a pensar que desde fuera no se veía así, me sabe fatal”. Lo que no sabía Rafa es que su chica le escuchaba desde muy cerca…

La novia de Rafa, muy ofendida: “No has pensado en mí, pensabas en el reality”

Macarena no daba crédito, confiaba mucho en Rafa pero cuando vio las imágenes, empezó a desconfiar. La novia de Rafa ha entrado en el plató por sorpresa y, aunque al principio le ha dado un beso, luego le ha dicho muy claro lo que pensaba: “Estoy muy dolida, no has pensado en mí, has pensado en el reality”.

La reconciliación de película de Rafa y su novia Macarena

¡Al fin! Rafa, muy sincero, le ha explicado a Macarena que todo era una estrategia. Ella negaba y Rafa se molestaba, a punto ha estado la cosa de acabar fatal pero, al final, Rafa ha vuelto a pedir disculpas y la respuesta ha sido un besazo tras el que ha salido de plató con su novia en volandas.

¡Maribel Sanz, expulsada de la ‘SLVM Snow Week’!

Y tocaba desvelar el primer nombre de los expulsados. La audiencia ha decidido que Maribel Sanz se quede a las puertas de ser una de las nuevas colaboradores de ‘Sálvame’. Sin embargo, la aspirante se ha tomado muy bien la decisión y ha dado las gracias al programa: “Yo sí que veo ‘Sálvame’, es un programa increíble”.

Los nuevos colaboradores

Y aún nos quedaba una sorpresa. Carlos Lozano ha desvelado la decisión de la audiencia que, con sus votos a través de Telecinco.es, ha elegido a Laura Fa y Rafa Mora como los nuevos colaboradores de 'Sálvame'. Sin embargo, las de Rosa Benito y Raquel Bollo no son las únicas sillas vacías, la de Kiko Hernández estará vacante temporalmente dentro de muy poco y la cúpula ha decidido que sea Mónica Hoyos quien le sustituya. ¡Enhorabuena a los tres!