Rafa Mora, de su beso con Mónica: “Fue para hacer rabiar a Carlos Lozano”

“Yo me arrepiento mucho porque fue un juego, solo fue para hacer rabiar a este señor”, ha explicado Rafa de su beso con Mónica Hoyos. Ha estado “muy mal”, Macarena le importa mucho porque ha hecho que se vuelva a enamorar y reconoce que el juego se le fue de las manos: “No me paré a pensar que desde fuera no se veía así, me sabe fatal”. Lo que no sabía Rafa es que su chica le escuchaba desde muy cerca…