Kiko Hernández, sobre Terelu: "No saludaba nunca, te miraba por encima del hombro"

"No saludaba nunca, te miraba por encima del hombro. Era muy déspota. A mí eso no me gustaba", así fue la impresión que tuvo Kiko Hernández tras conocer por primera vez a Terelu en el programa 'La Noria'. "Sin embargo, cuando entró a trabajar en 'Sálvame' conozco a una Terelu distinta", ha contado. El colaborador piensa que es muy introvertida y que, por eso, parece tan déspota, y por este motivo, "en ese momento ellos crean esa lejanía con la persona", ha añadido. Mientras que para Laura Fa, eso es ser "maleducada".