Laura Fa: "María Teresa Campos me cae bien, pero Terelu menos"

Kiko Hernández ha sido el primero que le ha pedido a su nueva compañera que fuera sincera y que se mojara con estas preguntas, "¿A ti te cae bien María Teresa Campos? ¿Y Terelu?". Laura Fa no se cortado y le ha dicho que María Teresa Campos le cae bien pero que Terelu no tanto porque "creo que siempre está muy impostada, es poco natural, hace cosas que a ella no le gustan y que no es sincera con su vida, ni con su gente...", ha asegurado la nueva colaboradora.