Kiko Hernández: “¡Que encierren a Edmundo a pintar camisetas!”

“Si no quieres que se hable de Bigote que le dejen en la habitación”, así de claro lo ha dicho Kiko Hernández mientras analizaban en 'Sálvame' el último programa de 'Las Campos'. Y es que a María Teresa parece que no le hace ni pizca de gracia que se le pregunte por su relación con Edmundo. A colación, el colaborador ha pedido que, si no quieren que se hable de ello, que no lo saquen en el programa.