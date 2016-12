Kike Calleja, de Terelu: "Es muy generosa, no entiendo las críticas que le hacéis"

Tras las críticas de sus compañeros a Terelu después de la última entrega de 'Las Campos', la colaboradora no ha querido hacer ningún comentario ni ha salido de su domicilio. Kike Calleja ha comentado que todavía no le ha cogido el teléfono y ante las críticas desde el plató ha defendido a su amiga: "es muy generosa, no entiendo las críticas que hacéis".