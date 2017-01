Belén Esteban: “Laura Fa me ha pedido perdón, la he escuchado y ya está”

Laura Fa ha vuelto a disculparse por contar cosas que no debería haber hecho públicas, pero también se ha quejado “del aquelarre” que sufrió y ha dejado claro que quien ha intentado que se sienta incómoda lo ha conseguido. Estas palabras han desembocado en un enfado de Mila Ximénez, en el que ha intervenido también Belén Esteban: “Laura me ha pedido perdón, la he escuchado y ya está. Pero tengo algo que decir: Creo que todos, el día que vino Laura Fa, la tratamos correctamente”.