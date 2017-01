Terelu se rompe hablando de su padre

En el último capítulo de ‘Las Campos’, Terelu y Carmen vuelven a la última casa en la que vivieron con su padre y su madre. Los recuerdos se agolpan para Terelu que se ha roto recordando a su padre. Cuando murió, Terelu y Carmen tenían 18 y 17 años, fue muy difícil para ellas, pero la colaboradora nos explica: “Yo nunca he hecho responsable a nadie porque no lo es”.

Fue la última casa en la que vivieron todos juntos, Terelu y Carmen regresaron a esta casa tras 30 años y la colaboradora, aunque había querido entrar en la casa, se alegra de que no pudiera llegar hasta su interior porque no sabe cómo habría reaccionado: "Fue un shock".

Superar la muerte de su padre fue difícil para ellas, que tenían 18 y 17 años, y Terelu nos ha contado cómo lo vivieron: "Nosotros estábamos en Málaga, nos íbamos a casa de mi padre a Marbella al día siguiente, nosotros llamamos a mi padre para decirle que íbamos y él dijo 'bueno, esperaros, ya mañana hablamos porque no sé si mañana tengo lío'. Y ocurrió, fue la última conversación".

Terelu no ha podido evitar las lágrimas durante su relato: "En ese momento, imagínate, tú dices 'si hubiera ido...' Es lo que piensas". Sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' tiene claro algo: "Yo nunca he hecho responable a nadie porque no lo es". Es más, asegura que pudo superarlo porque ha tenido "la absoluta seguridad" de que nadie era responsable.

Además, ante las preguntas de sus compañeros ha explicado que necesitó ayuda años después: "Tuve un momento que no salía, tenía unos ataques de ansiedad espantosos y estuve tratada. Mi madre me ayudó muchísimo".