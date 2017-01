Terelu Campos: “No voy a hablar de mi vida económica porque no me da la gana”

Los problemas económicos de Terelu Campos no dejan de crecer según ‘Vanitatis’. “El 17 de marzo Terelu se vio forzada a tener que firmar la tercera hipoteca por 130.000 euros de su casa de Aravaca”, así lo desvelaba la revista. Una hipoteca millonaria que habría sido la razón por la que nuestra colaboradora entrase en ‘GH VIP’. Ante esta información, Terelu no ha querido entrar: “No voy a hablar de mi vida económica porque no me da la gana”, ha dicho ella y es que considera que sería una falta de respeto para la gente hablar de sus problemas.