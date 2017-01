Mila saca de sus casillas a Kiko Matamoros

Kiko quería contar algo de Toño Sanchís pero Mila no hacía más que interrumpirle. “Aquí se corta siempre a todo el mundo y no pasa nada”, se ha excusado ella. Pero parece que ese no es motivo suficiente y Kiko ha acabado enfadándose: “No estoy dispuesto a trabajar en inferioridad”, ha dicho el colaborador.