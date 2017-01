Terelu, de Toño Sanchís: ¿Arriesgaba por qué? Me avalan muchas horas de trabajo, representarme no era negativo”

Toño Sanchís cree que quien fue su representada ha sido “ruin” y “deleznable” con él y Terelu responde. No cree que haya sido ni una cosa ni la otra y, cuando Sanchís asegura que se expuso mucho representándola, se pregunta: “¿Arriesgaba por qué? He sido una profesional durante 30 años de mi vida, me avala bueno o malo muchas horas de trabajo y de profesión, creo que representarme a mí no era una cosa negativa, era una cosa al menos positiva o buena”.