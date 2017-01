El regreso de J.J. a su 'cortijo': "Vengo rebelde y con ganas de no callarme"

Las lluvias huracanadas en Tailandia no han podido con él y tras interpretar el papel de su vida en el teatro, vuelve para dirigir su cortijo. El ‘pequeño dictador’ de 'Sálvame' se ha hecho esperar mientras los colaboradores le esperaban al pie del telón.

Y, finalmente, J.J. ha vuelto. Para él, el teatro ha sido una experiencia maravillosa y, tras dar las gracias por el apoyo del público, ha confesado que cuando se fue necesitaba aire: “A veces esto es como una pareja, a veces te llevas bien y otras regular”. Es un programa al que quiere mucho pero, después de pasar tiempo sin él, lo veía en casa y tenía sentimientos contradictorios: “Decía ‘qué rabia me da que todo vaya bien sin mí”.

Ahora, el presentador vuelve “con muchísima ilusión”, tanto como si empezara de nuevo y explica: “Le debo todo a ‘Sálvame’, necesitaba coger fuerzas para volver con ganas renovadas”. Eso sí, nos ha advertido de que regresa “con ganas de dar por saco”, está “muy rebelde” y no tiene ganas de callar nada, incluso está dispuesto "a cuestionar todas las labores de dirección”. Quiere pasárselo bien, entregarse “por entero” y es que necesitaba volver “para sentir su calor”.

Además, cree que es “de justicia” decirle algo al equipo: “Me gustaría reconocer algo, excusarme porque si haces este programa tienes que estar al 100% y si no, mejor que no lo hagas. Me da rabia que durante una temporada no estuve a la altura de lo que se podía exigir de mí”.

Y, una vez dicho esto, el telón del teatro se cierra “momentáneamente” y se abre “para siempre” el de la televisión. Al otro lado le esperaba todo su equipo y un regalo muy especial: un chester ilustrado por Xoan Viqueira.