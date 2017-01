J.J. Vázquez, a Isabel Pantoja: “Usted ha hablado de mí con asco y desprecio”

“Tengo muchísima rabia acumulada”, ha dicho Jorge Javier Vázquez tras escuchar las últimas declaraciones de Isabel Pantoja, “sinceramente, no me lo merezco”. No entiende lo que se dijo y cómo se dijo y, recordando que la cantante siempre alude al sufrimiento de su madre ante las polémicas que la rodean, le dice: “Madres tenemos todos y a nadie le gusta que a ningún familiar suyo se le hable con el desprecio con el que habló usted ayer porque no solo habló con desprecio, habló con asco”.