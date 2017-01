La demoledora respuesta de J.J. Vázquez a Isabel Pantoja, completa

Jorge Javier Vázquez cree que Isabel Pantoja ha utilizado su entrevista en ‘El hormiguero’ para enviarle un mensaje y ha decidido responder como nunca: “¿Cree que hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien así?” El presentador le recuerda que no le regaló a su perrita, sino que fue el encargado de entregársela y aclara: “A mi perrita la quiero venga de donde venga ¿De dónde vengo yo? De trabajar, usted viene de la cárcel”, un lugar que cree “no le ha servido de nada”. El presentador se siente utilizado, pero le deja algo claro: “Una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado”.