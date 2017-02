Anabel Pantoja, a J.J.: “Todavía no he visto que mi tía te nombre”

Jorge Javier Vázquez vio claras alusiones en las declaraciones de Isabel Pantoja, es más, cuando aseguraba querer a su perrita a pesar de donde venía, el presentador le recordó: “Yo no le regalé a la perrita, se la entregué”. Sin embargo, Anabel le ha dicho al presentador que aún no ha escuchado que su tía le nombre y J.J. se lo ha dejado claro: “En todas las conversaciones que he tenido con la señora Pantoja se hablaba de la perra y ella me recordaba que se la regalé yo, no hay lugar a dudas”.