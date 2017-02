Kike Calleja, a J.J.: “Pantoja perdió los nervios y pensó en demandar”

Kike Calleja sabe cómo ha reaccionado Isabel Pantoja a las palabras de Jorge Javier Vázquez que, tras sus insinuaciones, le dijo: “Yo vengo de trabajar y usted viene de la cárcel, que no le ha servido para nada”. Al parecer, Isabel “perdió los nervios”, asegura que con sus palabras no se refería a J.J. y cree “desmesurada” la respuesta del presentador. Además, por un lado pensó “en demandar” y parte de su familia le apoyaría y, por otro lado, le habrían aconsejado que intentara un acercamiento con él: “A mí me ha llamado una persona para ver cómo podíamos interceder”. Por un lado, J.J. se pregunta qué parte de lo que dijo es demandable y ha optado por la ironía: “Como la señora Pantoja me demande y tenga que usar una mañana para ir a declarar o hacer alguna cosa, la lío”.