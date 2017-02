Sofía Cristo: “¿Se puede demostrar algo de lo que haya hecho mi madre?”

“Estoy bien, gracias” son las únicas palabras que salen de Bárbara Rey. Es por ello por lo que los reporteros han probado suerte con su hija. “No tengo por qué aguantar un montón de agresiones que se me están haciendo”, ha dicho enfadada Sofía Cristo. Cree que se están diciendo cosas que no se pueden demostrar y que no son verdad: “Es un tema muy fuerte y yo no tengo por qué aguantar esto”.