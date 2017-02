Lo mejor de 'Sálvame' (03/02/17)

“Todo esto vino a raíz de una información que yo tenía en relación Pepe y a Ivonne en la que venía a decirme que las cosas no eran como las había contado yo”, ha comenzado a decir Joana Morillas. La periodista se puso en contacto con Ivonne “ella no lo desmintió” pero no quiso hablar del tema y, unas horas después empezó a recibir llamadas “con número oculto”. Asegura que le decían que su información no debía ver la luz y que las cosas no eran como parecían.