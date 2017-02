Anabel Pantoja, indignada con Pepi Valladares: “No digas nada más de mi madre”

Según Pepi Valladares, exasistente de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja siempre quería estar con su tía y pasar “largas temporadas” con ella en Cantora. Eso sí, ha matizado que Isabel siempre “le ha dado el lugar” a la madre de su sobrina. Anabel no ha tolerado que se mencione a su madre, asegura que va donde quiere y con quien quiere y que a su madre siempre le ha gustado que estuviera con su tía y sus primos: “Si quieres ser crítica conmigo vale, que yo chivo, que soy topo… Pero no vayas a decir nada más de mi madre que yo a tu familia la dejo tranquila, siempre la he respetado”, le ha dicho a Pepi.