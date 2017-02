Patiño, a J.J.: “No puedes exigir que percibamos en ti lo que tú no proyectas”

J.J. se sintió “desvalido” durante su PoliDeluxe sobre Isabel Pantoja. Es más, el presentador confesó a sus colaboradores que echó en falta un poco de cariño. María Patiño, que presentó el ‘Poli’, no pudo contestar al presentador y ahora explica: “Yo te entendí y lo hablamos”, sin embargo, cree que desde la óptica de un colaborador era difícil percibir lo que pasaba: “Tú no eres una persona que proyectes inseguridad, no puedes exigir que los demás percibamos en ti algo que tú no proyectas”.

J.J. cree que sus colaboradores esperaban más de su ‘PoliDeluxe’, en concreto, que fuera más duro con Isabel Pantoja. El presentador se sintió “como desvalido”, necesitó el ánimo y los abrazos de sus compañeros y así se lo dijo en ‘Sálvame’: “Eché en falta un poco de cariño”.

María Patiño no estuvo presente durante las quejas del presentador y ahora ha contestado. Ella presentó el ‘Poli’, percibió los sentimientos del presentador “desde el minuto uno” y asegura que estuvo a su lado. Sin embargo, también entiende que los colaboradores, desde su punto de vista, no lo entendieran: “Tú no eres una persona que proyectes inseguridad, no puedes exigir que los demás percibamos en ti algo que tú no proyectas porque si hay algo que no proyectaste fue inseguridad”.

Mila Ximénez: “¡Al final, la que va a salir escaldada voy a ser yo!”

Otra de las afectadas fue Mila Ximénez. Durante el 'Poli' tuvo un desencuentro con el presentador y, además, no percibió que necesitara ese cariño que ahora reclama. Sin embargo, la colaboradora no lleva nada bien que la polémica se centre en ella: "Al final, la que va a salir escaldada voy a ser yo", se ha quejado.

A Mila se le 'escapa' el agua

'Sálvame' ha emitido un vídeo en el que se recopilaban los 'problemillas' que han tenido el presentador y la colaboradora y ella ha optado por la ironía: "Me voy a dar un chocazo con la mesa..." Es más, ha optado por beber agua, hasta que se le ha escapado.