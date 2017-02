Patiño, a J.J.: “No puedes exigir que percibamos en ti lo que tú no proyectas”

J.J. se sintió “desvalido” durante su PoliDeluxe sobre Isabel Pantoja. Es más, el prsentador confesó a sus colaboradores que echó en falta un poco de cariño. María Patiño, que presentó el ‘Poli’ no pudo contestar al presentador y ahora explica: “Yo te entendí y lo hablamos”, sin embargo, cree que desde la óptica de un colaborador era difícil percibir lo que pasaba: “Tú no eres una persona que proyectes inseguridad, no puedes exigir que los demás percibamos en ti algo que tú no proyectas”.