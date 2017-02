Gil Silgado demandará a Mª Jesús Ruiz pero ella no se lo cree: “Su credibilidad es cero”

Desde que se separaran, la polémica no ha cesado. Mª Jesús Ruiz acudió al ‘Deluxe’ y atacó a su ex, como ya hiciera él, y ahora Gil Silgado promete una demanda: “Mi opinión la va a recibir en el juzgado”, ha dicho. Sin embargo, Mª Jesús Ruiz asegura que la credibilidad de su ex es “cero” y es que cree que está “desvariando”.