Matamoros, sobre su hijo: “De lo que haya podido pasar el responsable último soy yo”

Diego Matamoros quiere que llegar a un “entendimiento” con su padre: “Por lo menos vernos y saludarnos”, aunque reconoce que tanto él como su padre son “muy cabezones”. A Kiko Matamoros no le importaría pero reconoce: “Prefiero oírle en este tono pero que no es un tema que vayamos a resolver esta tarde ni creo que sea fácil”.

En declaraciones a MorninGlory, Diego Matamoros asegura que su padre Kiko no ve a su nieta desde el día que nació: “Siempre ha tenido esa oportunidad para poder disfrutarla y no lo ha hecho nunca. Eso le va a pasar factura”. Unas palabras ante las que Kiko Matamoros ha respondido: “Yo no voy a entrar en debates de ese tipo con mis hijos, ya lo dije hace mucho tiempo. No tengo ganas de hablar de esto”.

Por otra parte, Diego confiesa que no le importaría llegar a un “entendimiento” con su padre para suavizar la tensión: “Por lo menos que te vea y te salude". Eso sí, reconoce que ambos son "muy cabezones”.

“Prefiero oírle en este tono pero que no es un tema que vayamos a resolver esta tarde ni creo que sea fácil. Hay un proverbio judío y es que con determinadas acciones se puede ir muy lejos pero luego es muy difícil regresar”, ha contestado Kiko Matamoros, aunque confiesa que le parece bien que ambos se vean y se saluden.

El colaborador ha recordado con sus compañeros las polémicas que ha vivido con Diego y reconoce: “Tuve acciones que debería haber evitado”. Es más, asegura que no recomendaría a nadie “entrar en un conflicto público con un hijo”, algo de lo que se arrepiente “muchísimo”.

Por último, Kiko asegura que de todo lo que ha podido pasar, él es “el responsable último y único” y añade que no le influencia nadie.