Marta, pareja de Chelo, sorprende a la colaboradora: “La quiero con toda mi alma”

Sin duda, ha sido uno de los mejores momentos de ‘Sálvame in love’. “Quizá no le he dado todo lo que tenía que darle”, decía Chelo hablando de Marta, su mujer, y no podía evitar emocionarse: “A lo mejor no soy lo cariñosa que tengo que ser, somos muy distintas, es muy tranquila y yo hiperactiva, ella es mi bálsamo”. Y, para sorpresa de todos, Marta ha intervenido por primera vez en televisión para decirle: “La quiero con toda mi alma, soy una persona feliz desde hace 28 años, esta es mi vida, es así. La voy a esperar con los brazos abiertos y la voy a dar todos los besos del mundo”.