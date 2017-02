'Sálvame' celebra el amor: De la declaración de Miguel a la ilusión de Kiko H. como padre

Una alfombra roja ha sido el camino. El equipo de ‘Sálvame’ ha llegado en unos preciosos coches y han salido de ellos cantando y bailando. Entre corazones y colores intensos, presentadores y colaboradores nos han dejado sin palabras con su flashmob. Así ha arrancado una tarde en la que Stella Goñi, conocida colaboradora de televisión, ha sido la encargada de poner la voz.

El mensaje que menos esperaba Belén

Las amigas de Belén Esteban le han sorprendido desde el ‘Bar Mosky’, un lugar importante para la colaboradora. Desde allí, Tina nos ha explicado: “El hombre de su vida es su padre y él, desde el cielo, le ha mandado a Miguel para que esté siempre con ella”. Es más, le ha dejado claro que lo que desea es que su amiga se vista de blanco con el amor de su vida. Sin embargo, Belén aún no tiene fecha de boda porque, antes, tiene que terminar algo importante: “Cuando acabe, veremos”.

Y quedaba algo más, lo que menos podía esperar Belén. Miguel, muy tímido y siempre al margen de la televisión, le ha mandado un mensaje: “Sabes lo que sentimos el uno por el otro, me cuesta demostrártelo así, pero el amor y el cariño se reflejan en el día a día, con hechos y detalles”. Miguel se muestra “orgulloso” por cómo Belén está afrontando los momentos difíciles que están viviendo y quiere dejarle claro que no está sola: “Tienes todo mi apoyo y el de las personas que te quieren y te aprecian. Te quiero mucho”. “En mi vida hubiera pensado que pudiera hacer esto”, ha contestado Belén, “te quiero mucho”.

Begoña, amiga de Kiko Hernández: “Está encantado y feliz con sus niñas”

Las hijas de Kiko Hernández tenían prisa por llegar y su nacimiento se adelantó. El colaborador hizo las maletas a toda prisa y puso rumbo a América, donde vio por primera vez a Abril y Jimena. Desde entonces no sabíamos nada y, ahora, su amiga Begoña visita el programa y nos cuenta que el colaborador está “encantado” y “feliz”. Las niñas ya han crecido, pueden pasar tiempo fuera de la incubadora, nos confiesa que Kiko se agobió al principio, “como todos”, y reproducía sus palabras: “Son muy chiquitinas ¿cómo voy a cambiarle los pañales?”

Begoña ha estado con el colaborador en América y nos cuenta que Abril es “muy alegre”, pasa todo el día moviéndose y Jimena es “más tranquilita”. Ya solo tienen que estar en la incubadora por la noche, pero aún queda para que el colaborador pueda regresar a España con ellas: “Van a hacer un viaje muy largo y son pequeñitas”. Sin embargo, puede que a mediados de marzo estén en España.

Marta, pareja de Chelo, sorprende a la colaboradora: “La quiero con toda mi alma”

Sin duda, ha sido uno de los mejores momentos de ‘Sálvame in love’. “Quizá no le he dado todo lo que tenía que darle”, decía Chelo hablando de Marta, su mujer, y no podía evitar emocionarse: “A lo mejor no soy lo cariñosa que tengo que ser, somos muy distintas, es muy tranquila y yo hiperactiva. Ella es mi bálsamo”. Y, para sorpresa de todos, Marta ha intervenido por primera vez para decirle: “La quiero con toda mi alma, soy una persona feliz desde hace 28 años, es mi vida, es así. La voy a esperar con los brazos abiertos y le voy a dar todos los besos del mundo”.

Mila Ximénez recibe la visita de los pilares fundamentales de su vida

Sin duda, junto a su hija, los hermanos de Mila Ximénez son fundamentales para ella y la colaboradora ha recibido la visita de dos de ellos, Manolo y Concha, en directo. Juntos han vivido momentos complicados, pero ahora celebran que todo está bien. Y no ha sido la única sorpresa, el sobrino de Mila ha intervenido en el programa para darle las gracias por ayudarle a cumplir su sueño: estudiar veterinaria.

Terelu Campos se reencuentra con sus compañeras de trabajo

Pero la pareja no lo es todo en el amor, también se puede amar a la profesión y Terelu lo ha demostrado con creces. Hemos querido saber si el mismo amor que sentía o siente hacia la profesión lo sentía hacia las personas que trabajaban con ella y, por ello, ‘Sálvame’ ha invitado a Pepa Vázquez, peluquera de TVE, Marisu Ros, sastra y estilista de Telemadrid y Esperanza Fernández, maquilladora también en Telemadrid. Un reencuentro que ha emocionado mucho a Terelu y no ha sido el único… Michelle, Marian Conde y Esperanza Tejerina también le han sorprendido.

Kiko Matamoros: “Mi madre ha sido el amor de mi vida”

El colaborador se ha enfrentado a las personas de su vida a través de unas fotos: primero a sus hijos, de los que se declara orgulloso, a Makoke, de quien está enamorado y a su madre, a quien define como el gran amor de su vida. ‘Sálvame’ ha querido sorprenderle con un emotivo vídeo de Enriqueta, su madre, en el que ha visto imágenes que no sabía ni que existían.

Carlota y Paz: “¿Guerra? ¡Nunca hubo guerra!”

Y, con motivo de este día tan especial, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla han presentado juntos por primera vez y J.J. ha aprovechado para preguntar a las presentadoras: “¿Podéis compartir plano?”; “¡Y hasta oxígeno!”, ha respondido Carlota riendo. Pero ¿y lo que se dice por ahí? “¡Qué antigüedad! Eso es vintage”, ha contestado Paz y Carlota ha dejado claro: “Nunca hubo guerra”.