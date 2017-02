¿Qué famoso tenista ha querido cenar con Alysson Eckmann?

Alyson ha revelado dentro de la casa un gran secreto sobre un famoso tenista: “Hace dos años su representante me pidió el número porque él quería invitarme a una cena, pero le dije que no porque tenía novia”. Al principio no quería desvelar su nombre, pero ha seguido con el tema: “Decidme nombres de tenistas famosos”. Es entonces cuando se ha oído el nombre de Verdasco y la concursante ha asentido con la cabeza, dando a entender que se trataba de él.