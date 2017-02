Matamoros, sobre el desencuentro con su hijo: “Si se entendió como un desplante, no fue mi intención”

La polémica de Kiko Matamoros con su hijo Diego no ha acabado. Pese al distanciamiento, coincidieron en el plató del ‘Deluxe’, donde tanto Diego como su hermana Laura hablaban de los problemas que han tenido con su representante. Ante el buen clima, J.J. Vázquez sugirió que padre e hijo se dieran la mano, Diego se levantó para hacerlo, pero Kiko no quiso. Ahora, el colaborador asegura que su intención no fue la de hacer “un desplante” y asume que, quizá, se equivocó “en las formas”. Además, afirma que está dispuesto a encontrar una solución: “No tengo ningún problema en intentar arreglar las cosas con mi hijo”.

Diego y Laura Matamoros se sentaron en el ‘Deluxe’ para hablar de su representante, Jorge Blanco. Aseguran haber tenido problemas económicos con él y, durante la entrevista, Kiko Matamoros estuvo presente. El clima era bueno, se propuso que padre e hijo se acercaran con un apretón de manos, pero Kiko no quiso, ya que quiere solucionar los problemas con sus hijos fuera de plató.

Su gesto ha provocado la sorpresa de sus compañeros y, pasado el fin de semana, el colaborador ha explicado que no quiere entrar en polémicas en directo como ya sucediera en el pasado: “No me parece que sea ni lo más acertado ni lo más conveniente”. Es más, ha dejado claro algo: “No tengo ningún problema en intentar arreglar las cosas con mi hijo, porque por encima de todo es y será siempre mi hijo”. Por ello, asegura que si su hijo quiere verle y hablar con él, está dispuesto a explicarle sus razones.

Eso sí, la situación no es agradable “ni fácil”, han pasado muchas cosas y cree muchas de ellas “muy graves” como para seguir equivocándose. Kiko explica que si su gesto se entendió “como un desplante”, esta no su intención: “Quizá me equivoqué en las formas pero no en el fondo”. Lo que no quería Kiko era “banalizar” la situación porque sería como construir la casa por el tejado: “Creo que la fractura y el dolor son bastante más graves y más serios y no nos permiten a ninguno arreglar o acercarnos en un plató”.

Diego Matamoros también ha estado hoy en ‘Sálvame’, pide que no nos quedemos “con esta anécdota” sino con el testimonio sobre su representante y explica que solo quiso darle las gracias a Kiko: “No hay que darle más vueltas, respeto que no quiera darme la mano, yo no iba a hacer las paces en televisión, solo quería darle las gracias”.

Además, ante las palabras de su padre, ha contestado que nunca se ha opuesto a que puedan verse y hablar: “Si de verdad se quieren arreglar las cosas, yo estoy dispuesto a hablar, pero que nadie se confunda, ni vengo a vender que me quiero reconciliar con mi padre, simplemente quise agradecer un gesto”.

