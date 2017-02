Diego Matamoros asegura que Toño Sanchís le animó a “atizar” a su padre

Diego Matamoros no descarga su culpa en el distanciamiento con su padre, “soy mayor y soy responsable de lo que he hecho”, pero ante las preguntas de María Patiño, ha confesado que Toño Sanchís, antes amigo de Kiko Matamoros, le animó a “atizar” a su padre: “Se me plantearon una serie de cosas que yo acepté y otras muchas que al final no acepté”.