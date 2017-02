María Patiño, a Isabel Pantoja: “¿Los amigos que has perdido son los que no te dieron el dinero que les pedías?”

Tras el mensaje que dedicó Isabel Pantoja en su concierto a todos aquellos amigos que se han quedado en el camino, María Patiño ha hecho su propia reflexión. “¿Los amigos que has perdido son los que no te dieron el dinero que les pedías?”, ha dicho la colaboradora. Y ha añadido: “Hay personas que le han dejado dinero y no lo ha devuelto, y otros que simplemente no se lo han dado porque no lo tenían”. Asegura que ha llegado a pedir cantidades muy altas que superaban los 40.000 euros.