Rafa Mora, de su chica: “No es justo que me dejase ir solo a la guerra sin armas”

Rafa Mora ha vuelto al plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, lugar en el que comenzó su faceta televisiva, donde se convirtió en un conquistador y al que regresó mucho tiempo después completamente enamorado de Macarena. Ahora, tras el testimonio del ex de su chica y sus sospechas, Rafa vuelve al plató, se emociona y confiesa que no le parece justo que Macarena le haya dejado ir a plató a enfrentarse con su ex omitiéndole cosas de las que han pasado: “No me pareció justo que me dejase ahí solo ir a la guerra”.