¿Qué ha pasado entre Rafa Mora y Macarena? Te damos las claves de la ruptura

Todo empezó en 'Sálvame': Ian intervino para asegurar que había tenido encuentros con Macarena cuando ya tenía una relación con Rafa Mora y, aunque el colaborador no creyó ni una sola palabra, la polémica siguió y en el 'Deluxe' se produjo un desagradable momento entre ellos. Pasados los días, Rafa dudaba, daba por rota su relación y, ahora, Macarena se somete al 'PoliDeluxe' para demostrar que ha sido leal. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Te contamos todo lo ocurrido, paso a paso...

Todo empezó el 10 de febrero en ‘Sálvame’. Rafa Mora veía en directo el testimonio de Ian, expareja de su novia Macarena, que nos contaba que desde el final de su relación tuvieron más encuentros, en concreto en el verano de 2016, cuando Macarena ya estaba con Rafa. “Siente debilidad por mí, cuando me ve se olvida de su pareja”, decía Ian pero el colaborador no creía ni una sola palabra.

Pero el día 18 Ian reapareció, esta vez en directo y en el ‘Deluxe’. Allí consiguió sacar de sus casillas al colaborador de ‘Sálvame’ diciéndole que Macarena lleva tatuado su nombre en un lugar muy íntimo. “Eres un sucio, sólo quieres salir en televisión”, le respondió Rafa.

El testimonio pasó tanta factura que Kiko Matamoros nos anunciaba dos días después que la relación estaba rota “al 99%” y el propio Rafa confirmó la notica 24 horas después. El colaborador de ‘Sálvame’ no puede estar con una persona en quien confíe plenamente.

Dispuesta a recuperarle, Macarena acudió a Telecinco, se declaró “completamente enamorada” y, aunque reconocía que ha hablado con su ex, negaba la deslealtad. Viendo a su chica, el colaborador no podía evitar las lágrimas: “Me dan ganas de abrazarla”, decía y, tras escucharla, iba a por ella y se fundían en un intenso abrazo.

Sin duda, fue uno de los reencuentros que más nos han impactado en la historia de ‘Sálvame’, pero sin un final feliz. Rafa no puede retomar lo que tenían sin saber la verdad y “con pruebas”. Sin embargo, Macarena decidió decir no al ‘PoliDeluxe’ porque no tiene nada que demostrar “a nadie”.

Y hubo segundo asalto. Ian volvió a ‘Sálvame’ el día 22 de febrero, aparecía recién salido de la ducha (solo vestido con una toalla) y ponía de los nervios a Rafa. Un tanto irónico, le agradecía que le hubiera contado lo sucedido pero no entendía que repitiera en la televisión, así que le pedía un 20% de lo que ganara en televisión. Sin duda, todo un duelo en directo.

Pasaban las horas y la polémica estaba lejos de enfriarse. Rafa daba por rota su relación y Jorge Javier Vázquez le comunicaba que Macarena había aceptado finalmente someterse a la prueba del PoliDeluxe.

Para Rafa, esto es “un acto de valentía” que puede “esclarecer” lo que ha pasado, de hecho cree que puede ser lo único que pueda hacer que retome su relación.