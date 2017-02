Kike Calleja: “Feliciano no solo tiene problemas judiciales con Alba Carrillo”

Kike Calleja ha soltado dos ‘bombas’ sobre Feliciano López. Una de ellas en la que asegura que el tenista ya ha vendido la casa: “Ya está todo apalabrado y se ha hecho en un notario de Madrid”. A lo que Kiko Matamoros ha comentado: “Alba no tiene nada que rascar (…) no le pertenece nada”. La segunda información que ha dado el colaborador ha dejado a todos boquiabiertos: “Feliciano no solo tiene problemas judiciales con Alba Carrillo (…) le debe 100.000 euros al decorador de su casa”.