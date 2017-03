Bigote Arrocet no participará en ‘Supervivientes’, según Kiko Matamoros

Kiko Matamoros asegura que Bigote Arrocet no participará en la nueva edición de ‘Supervivientes’. “Se ha negociado que fuese pero cuando el tema estaba muy avanzado, él desestimó su participación (…) posiblemente porque Mª Teresa no le dejó o porque él no quiso”, ha dicho el colaborador. Aunque cuenta que estos días han podido cambiar las cosas y Bigote ha podido cambiar de opinión.